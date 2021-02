Serie B, partnership rinnovata con BKT fino al 2024: tutte le novità

«Consiglio direttivo questa mattina della Lega Serie B in videoconferenza. Diversi i temi trattati durante la riunione, partendo da un’analisi circa l’iter che porterà alla commercializzazione dei diritti audiovisivi per il triennio 2021-2024 e con un’informativa sulle consultazioni con i diversi broadcaster che inizieranno nei prossimi giorni. Vari anche i punti di discussione relativi allo sviluppo della Lega. Soddisfazione per il rinnovo del rapporto con BKT come title sponsor del campionato che ha confermato il proprio impegno manifestando grande apprezzamento per il valore del secondo torneo professionistico italiano. Approvata la nuova sigla del campionato, rafforzato il processo di modernizzazione e internazionalizzazione con il torneo esports della Serie BKT giunto alla seconda stagione. Si è parlato quindi della tecnologia Var, il cui progetto va avanti per i prossimi playoff/playout con l’introduzione definitiva prevista per il prossimo campionato, e inoltre della Goal Line technology».