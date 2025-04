Serie B, il Pisa vuole il ritorno in A. Ecco quando può festeggiare la squadra di Inzaghi e a quali condizioni

A quattro giornate dalla fine del campionato di Serie B, dopo l’ufficialità della promozione del Sassuolo, un’altra squadra è pronta a fare il suo ritorno in massima serie già nei prossimi giorni.

Reduce dal successo di ieri contro il Brescia, il Pisa di Filippo Inzaghi, si è portato con 69 punti a +9 dallo Spezia 3°, fermato da un pareggio contro il Frosinone, e già nel prossimo turno potrebbe festeggiare la promozione diretta in Serie A come seconda classificata in serie cadetta.

Sono due le combinazioni che potrebbero ufficializzare la promozione dei toscani, a 34 anni di distanza dall’ultima volta, già il prossimo giovedì: una vittoria del Pisa con il Frosinone e una contestuale non vittoria dello Spezia con la Salernitana; o un pareggio per il Pisa e una contemporanea sconfitta dello Spezia.