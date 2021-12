Serie B: si ferma Lecce, vola il Pisa. Parma, la vittoria dov’è? Nuovi esoneri

Serie B, il Parma continua a faticare. Il Pisa si conferma capolista del campionato cadetto. Nuovi esoneri ufficiali

Settimana importante quella andata in archivio per il campionato di Serie B, giunto alla diciassettesima giornata. Vittoria del Pisa nello scontro al vertice con il Lecce: salentini sconfitti per 1-0 grazie alla rete di Sibilli. Toscani sempre più primi, frenata per i giallorossi, scavalcati al secondo posto dal Brescia, corsaro a Ferrara contro la SPAL: vittoria per 2-0 con i gol di Tramoni e Bisoli. Vittoria importante del Benevento sul campo della Ternana: una doppietta di Lapadula consente ai sanniti di agganciare il Lecce al terzo posto. Stesso discorso per il Monza: vittoria rocambolesca in uno scontro pazzo contro il Frosinone di Fabio Grosso: successo per 3-2 con la rete di Mazzitelli arrivata al 92′. Galliani festante ha elogiato Stroppa: «E’ come Ancelotti». A proposito di allenatori. Settimana dura per i tecnici di B. Cambio della guardia a Crotone con il ritorno di Modesto al posto di Marino. Fatale al tecnico il ko con la Cremonese per 3-2. Sconfitta fatale anche per l’ormai ex tecnico della Reggina Aglietti: batosta interna contro l’Alessandria, per 4-0 con Corazza e Lunetta in gran spolvero, ed esonero per il tecnico amaranto.

Il Pordenone muove la classifica, Vicenza ultimo in solitaria

Tornando alle zone alte della classifica, importante successo del Cittadella contro l’Ascoli: 2-0 targato Baldini e veneti a quota 28, ancora protagonisti nelle zone nobili della classifica. Si ferma il Perugia: 1-1 in trasferta contro il Parma, che non sa più vincere. La cura Iachini non ha ancora dato gli effetti sperati: Inglese ha illuso i crociati, Sgarbi ha firmato il pari. Parma uscito tra i fischi del Tardini. Colpo del Como in casa del Vicenza (0-1 con Vignali) e 1-1 tra Pordenone e Cosenza.

