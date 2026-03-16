Serie B, rinviata a data da destinarsi Catanzaro-Modena: il motivo

Serie B, rinviata a data da destinarsi Catanzaro-Modena: la motivazione della decisione e il comunicato ufficiale del club padrone di casa

Catanzaro-Modena, gara valida per la 31ª giornata di Serie B, non si giocherà domani alle 20. La partita è stata infatti rinviata a data da destinarsi a causa dell’allerta meteo che sta interessando il territorio calabrese e che ha portato il Comune a prendere misure straordinarie per ragioni di sicurezza. Il provvedimento è arrivato dopo il nuovo bollettino diffuso dalla Protezione Civile regionale, che ha segnalato il perdurare di condizioni atmosferiche particolarmente critiche, con piogge intense e fenomeni temporaleschi previsti anche per la giornata del 17 marzo.

L’ordinanza del sindaco blocca gli impianti sportivi

Alla luce del quadro meteorologico, il sindaco di Catanzaro ha firmato un’ordinanza con cui è stata disposta la chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici presenti sul territorio comunale, compresi quelli affidati in gestione a terzi. Una decisione che ha avuto conseguenze immediate anche sul programma del campionato cadetto, rendendo impossibile lo svolgimento regolare della sfida tra la formazione giallorossa e quella emiliana.

La Lega Serie B dispone il rinvio a data da destinarsi

Preso atto dell’ordinanza comunale, la Lega Serie B ha ufficializzato il rinvio del match, che sarà recuperato in una data ancora da definire. Per il Catanzaro e il Modena, quindi, cambia il calendario in una fase importante della stagione, con entrambe le squadre costrette ora ad attendere nuove comunicazioni per conoscere quando verrà riprogrammato l’incontro.

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IL COMUNICATO DEL CATANZARO – «Il Sindaco di Catanzaro, con apposita ordinanza N. 32 del 1603/2026, preso atto del bollettino MAU – Messaggio di Allertamento Unificato della Protezione Civile Regionale n. 94 del 16.03.2026 che prevede il perdurare delle avverse condizioni meteorologiche sul territorio comunale, caratterizzate da precipitazioni intense e fenomeni temporaleschi, anche per la giornata del 17/03/2026, ha disposto “la chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici di ogni ordine e categoria, ivi inclusi quelli affidati in concessione o gestione a terzi, presenti sul territorio comunale per la giornata del 17 marzo 2026”. In virtù di tale ordinanza la Lega Serie B ha decretato il rinvio della partita Catanzaro-Modena a data da destinarsi».