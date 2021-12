Serie B, rinviata Lecce-Vicenza a causa dei troppi positivi al Covid

Rinviata la gara di Serie B Lecce-Vicenza inizialmente prevista per questa sera. Troppi i positivi al Covid: il comunicato

COMUNICATO – «La Lega B prende atto della comunicazione dell’Azienda sanitaria locale di Lecce, avente ad oggetto “Attestato di quarantena collettivo con divieto di spostamento”, con la quale il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Desio ha disposto per i salentini “la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetti qualificati come contatti stretti di caso COVID positivo, con conseguente divieto di svolgere l’attività sportiva agonistica programmata per il giorno 20/12/2021 né alcuna altra attività sportiva fino al 22/12/2021, ha disposto il rinvio della gara Lecce-L.R.Vicenza, programmata per lunedì 20 dicembre, ad altra data».