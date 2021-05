Serie B: si riparte e l’Empoli potrebbe già festeggiare

Oggi torna in campo la Serie B dopo la sosta forzata: potrebbe arrivare il primo verdetto. Empoli in Serie A se…

Dopo la sosta forzata a causa del covid inizia oggi il tour de force per le squadre di Serie B che dovranno scendere in campo quattro volte in dieci giorni. Arriveranno allora velocemente i primi verdetti, già oggi l’Empoli potrebbe festeggiare il ritorno in Serie A.

In caso di vittoria nel match delle 14 con l’Ascoli (in trasferta) e di contemporanea sconfitta della Salernitana con il Monza gli uomini di Dionisi potrebbero già matematicamente conquistare primo posto e promozione diretta.