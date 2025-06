Serie B, domani il play out Salernitana-Sampdoria. Serse Cosmi: «Terribile per condizione psicologica. Al 65% dico Samp»

Intervistato da la Gazzetta dello Sport, Serse Cosmi è intervenuto riguardo il play-out di Serie B che si giocherà nella serata di domani tra Salernitana e Sampdoria all’Arechi di Salerno.

DICHIARAZIONI – «Devo fare una premessa. Innanzitutto il playout è terribile a livello di condizione psicologica. E il motivo è semplice: mentre il playoff ti può proiettare verso un traguardo importante come la promozione, ma in caso di sconfitta hai comunque la certezza di mantenere la categoria, la sconfitta nel playout ti porta in C. E rispetto alla B, si tratta di un mondo completamente diverso. Secondo me, l’unica cosa che dovrà evitare la Sampdoria è di entrare in campo pensando inconsciamente di avercela fatta. Gare come questa spesso vengono decise da episodi, può succedere di tutto. Ma se dovessi dare dei numeri, direi 65% di probabilità alla Samp e 35% alla Salernitana».