Serie B, Sampdoria: obiettivo rientrare nel Salary cap! Ecco quanto serve per evitare una penalizzazione

Sampdoria: obiettivo rientrare nel Salary cap! Ecco quanto serve per evitare una penalizzazione

La Sampdoria lavora a testa bassa con un obiettivo chiaro: rientrare nel salary cap imposto dalla Serie B, fissato a 9 milioni di euro complessivi per il monte ingaggi dei tesserati federali. Lo rivela Il Secolo XIX, sottolineando come il presidente Matteo Manfredi abbia affidato questo delicato compito al direttore sportivo Andrea Mancini, con una scadenza già definita: il 31 luglio, giorno in cui la Lega B effettuerà i controlli sul rispetto del tetto salariale.

Il limite dei 9 milioni non riguarda solo gli stipendi base, ma include anche incentivi all’esodo e bonus contrattuali, rendendo la gestione ancora più complessa. Superare il tetto implicherebbe l’obbligo per l’investitore Joseph Tey di fornire una fideiussione pari al 40% dell’eccedenza, scenario che Manfredi vuole assolutamente evitare. In questa fase, Tey resta alla finestra, con i contatti gestiti principalmente da Alessandro Messina, figura chiave nel rapporto tra proprietà e dirigenza.

Oltre all’aspetto regolamentare, il 31 luglio sarà cruciale anche dal punto di vista finanziario. Entro quella data, la Sampdoria dovrà versare circa 6 milioni di euro per saldare gli stipendi di giugno e i bonus legati alla stagione 2024/25. A questa cifra si aggiungono circa 9 milioni per la stanza di compensazione, necessari a saldare o garantire i debiti derivanti da operazioni di mercato precedenti. In totale, serviranno 15 milioni in cassa per evitare penalizzazioni sportive o la decadenza di trattative già concluse.

Nessun problema, invece, per quanto riguarda l’iscrizione al campionato di Serie B: la documentazione è stata regolarmente inviata e la fideiussione da 800mila euro è stata garantita anche per questa stagione dalla Banca Sistema, confermando fiducia e solidità progettuale.

La Sampdoria 2025 riparte quindi da un equilibrio economico da ritrovare, con obiettivi chiari e una roadmap precisa per restare competitivi nel rispetto delle regole imposte dalla Lega.