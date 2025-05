Serie B, si è giocata stasera la finale di andata dei playoff: ecco come è finita Cremonese-Spezia

Serie B, questa sera si è giocata la finale di andata dei playoff del campionato cadetto: ecco quanto è finita Cremonese-Spezia

Alle 20:30, allo stadio “Zini” di Cremona, Cremonese e Spezia si sono affrontate nella gara di andata della finale dei playoff. Il match si è concluso senza reti, con un 0-0 che ha rispecchiato il risultato del primo tempo. Lo Spezia ha avuto il predominio, mentre la Cremonese ha migliorato la sua prestazione grazie alle sostituzioni effettuate da mister Stroppa.

La gara di ritorno è prevista per il 1° giugno al “Picco” di Spezia. In caso di ulteriore pareggio, non ci saranno supplementari: lo Spezia sarà promosso in Serie A grazie al miglior piazzamento in classifica nella regular season.