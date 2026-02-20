Servono 70 milioni, il Milan molla Vlahovic e prende il bomber del futuro

Dopo la delusione contro il Como, a Milanello hanno deciso di mettere da parte il discorso Vlahovic: l’obiettivo di mercato è un altro e arriva dalla Premier.

Il recupero di campionato contro il Como si è trasformato in un’occasione mancata che rischia di pesare enormemente sul morale e sulla classifica del Milan. Quella che doveva essere la gara della rincorsa si è chiusa con un pareggio che lascia l’amaro in bocca a Massimiliano Allegri, incapace di rosicchiare all’Inter i punti necessari per riaprire concretamente il discorso scudetto. I nerazzurri restano a distanza di sicurezza, una voragine in classifica che rende il derby dell’8 marzo più una questione di orgoglio che una reale sfida per il titolo. A togliere le castagne dal fuoco in una serata grigia ci ha pensato ancora una volta Rafael Leao, l’unico capace di accendere la luce in un attacco apparso spesso farraginoso e privo di mordente. Tuttavia, il guizzo del portoghese non basta a nascondere i problemi strutturali di un reparto avanzato che fatica a trovare continuità.

I dubbi sul futuro dell’attacco milanista sono il tema caldo a Milanello. Se fino a poche settimane fa il nome di Dusan Vlahovic sembrava il profilo più accreditato per guidare la linea offensiva della prossima stagione, i recenti sviluppi di mercato stanno rimescolando le carte. La dirigenza, pur consapevole delle difficoltà fisiche del serbo, sta iniziando a guardare oltre, conscia che per competere ai massimi livelli serva un “bomber” capace di garantire un impatto immediato. In questo scenario di incertezza, l’attenzione degli scout rossoneri si è spostata verso la Premier League, dove un clamoroso mal di pancia sta agitando le acque in casa Newcastle, aprendo spiragli per un colpaccio che avrebbe del milionario.

Suggestione Woltemade: il Newcastle apre alla cessione, ma il prezzo scotta

Il nome nuovo sul taccuino di via Aldo Rossi è quello di Nick Woltemade. L’attaccante tedesco, arrivato al St. James’ Park solo sei mesi fa per la cifra record di 69 milioni di sterline come erede di Isak, sembra essere già ai ferri corti con l’ambiente dei Magpies. Nonostante un avvio folgorante che lo aveva visto eguagliare le leggende del club segnando in tutte le prime tre gare casalinghe, il 2026 di Woltemade è stato finora avaro di soddisfazioni: sette gare consecutive senza reti in Premier League hanno spinto Eddie Howe a preferirgli il rientrante Yoane Wissa, relegando il gigante tedesco spesso in panchina. Una situazione che il giocatore non sembra intenzionato ad accettare, tanto da aver manifestato il desiderio di cambiare aria già nella prossima finestra estiva.

(foto: profilo IG Woltemade)

Il Milan osserva la situazione con estremo interesse, conscio che Woltemade rappresenterebbe quel profilo di centravanti moderno, tecnico e fisico, che manca nello scacchiere di Allegri. Tuttavia, per ora si tratta di una suggestione e nulla più. Il costo del cartellino, che il Newcastle vorrebbe recuperare quasi integralmente aggirandosi sui 70-80 milioni di euro, collide frontalmente con le attuali politiche di bilancio della società rossonera. Un investimento di tale portata appare difficile da conciliare con la sostenibilità economica cercata dal club, a meno di una cessione eccellente. Resta però un’evidenza insindacabile: al Milan serve un bomber vero. Che sia il rilancio di Vlahovic o la scommessa milionaria su Woltemade, la dirigenza dovrà regalare ad Allegri un terminale offensivo implacabile se vorrà davvero tornare a guardare l’Inter dall’alto verso il basso.