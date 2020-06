Setién: «Arthur? Ci ha assicurato darà il 100%» – VIDEO

Il tecnico del Barcellona Quique Setien ha parlato del futuro di Arthur, ormai nuovo giocatore della Juventus – VIDEO

Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Atletico Madrid. Ecco le sue parole sul prossimo giocatore bianconero Arthur.

ARTHUR – «Non so cosa ha detto sua madre ma lui ha detto quello che ho detto io. Non ho nessun dubbio sul suo massimo impegno fino all’ultimo giorno che sarà qui. E’ un nostro giocatore fino all’ultima partita della stagione. Sarà uno in più se si dedicherà in pieno agli obiettivi e sarà onorato fino all’ultimo giorno. Non ho nessun dubbio a riguardo. Lui ha detto che sarà a disposizione e che darà il massimo, poi sarò io a decidere se giocherà o meno».