Sfuriata di Gattuso col giornalista: «Ma cosa mi devo rimproverare?» – VIDEO

Gennaro Gattuso difende a spada tratta le proprie scelte nonostante la sconfitta del Napoli contro lo Spezia. Le sue parole in conferenza stampa

Il tecnico del Napoli Gennrao Gattuso ha avuto un confronto con un giornalista nel corso della conferenza stampa che ha seguito la sconfitta con lo Spezia.

«Ma cosa mi devo rimproverare? Ma io ho fatto 30 tiri in porta, ma che domande mi fai pure te? Cosa mi devo rimproverare? Perchè avrei dovuto sostituire Maksimovic? Dopo l’avrei perso per due settimane che mi andavo in down. Non si può parlare di calcio se dobbiamo parlare di questa partita. Che dovevo cambiare? Giochiamo ogni tre giorni, mi mancano due attaccanti. Di costa stiamo parlando? Parliamo solo di calcio».