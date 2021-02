Shakhtar Donetsk, Castro: «Un piacere ritrovare Fonseca, è un grande allenatore»

Luis Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato al sito ufficiale del club dopo il sorteggio degli ottavi di Europa League

SORPRESO DAL SORTEGGIO – «No, il sorteggio non ci sorprende mai. Qualsiasi squadra può essere pescata e dobbiamo essere preparati. In Champions abbiamo già avuto enormi difficoltà: alcune le abbiamo superate, altre meno. Abbiamo ancora un’altra difficoltà. Spero che la supereremo con successo».

FONSECA – «È mio amico, abbiamo lavorato insieme al Porto. Quando ha lasciato lo Shakhtar, l’ho sostituito. È un grande allenatore con una grande conoscenza e una grande qualità del calcio. Ma la partita non sarà contro Paulo Fonseca, ma contro la Roma. E anche Fonseca non giocherà contro Castro, ma contro lo Shakhtar. Entrambe le squadre avranno un chiaro desiderio di avanzare ai quarti di finale. Sarà una tappa molto “serrata” per entrambe le squadre, due incontri molto difficili – prima a Roma, poi a Kiev».

EUROPA LEAGUE – «L’obiettivo è andare oltre. Le statistiche sono il genere di cose che non sempre rispecchiano la realtà. Per noi allenatori, questo non conta. Quando ho parlato del passato, del nostro percorso, è stato per capire che avevamo già giocato contro avversari molto difficili, e nel calcio tutto può succedere».