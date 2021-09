Shakhtar Donetsk, De Zerbi: «Ammiro Lucescu, un onore sfidarlo»

Roberto De Zerbi sfiderà questa sera Mircea Lucescu nella finale di Supercoppa tra Shakhtar Donetsk e Dinamo Kiev

Roberto De Zerbi si giocherà questa sera il primo titolo in Ucraina, nella finale di Supercoppa tra il suo Shakhtar Donetsk e la Dinamo Kiev di Lucescu. E proprio dell’allenatore rumeno, il tecnico degli arancioneri ha parlato al sito ufficiale del club.

«Che emozione provo a sfidare Lucescu che seguivo da piccolo quando era al Brescia? Ricordo bene quella squadra allenata da Lucescu. Era davvero una grande squadra e la ammiravo come ammiro ancora oggi lui. Lo apprezzo e mi piace che dopo tantissimi anni abbia ancora tale passione per il calcio. Per me è un onore sfidarlo ed è un onore essere allenatore in Ucraina».