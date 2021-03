Shakhtar, Ismaily: «Sono stato vicino alla Roma, ma ora il passato non conta»

Ismaily ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma: le parole del giocatore dello Shakhtar Donetsk

MATCH – «Sono contento, sono molto emozionato di scendere in campo qui a Roma, in questo stadio e affrontare questa partita. Vogliamo portare avanti la nostra idea di calcio, giochiamo per i nostri tifosi con tanta fiducia nella possibilità di vincere il doppio confronto e qualificarci».

VICINO ALLA ROMA – «Sì, ci sono state queste voci. Ho lavorato con Fonseca e durante quel periodo sono cresciuto molto, però adesso la cosa importante è la gara di domani. Il nostro obiettivo è vincere, tutto il resto adesso rappresenta il passato».