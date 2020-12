Manor Solomon, centrocampista dello Shakhtar Donetsk, ha commentato la vittoria ottenuta in Champions League contro il Real Madrid

«Sono felice di aver segnato nuovamente al Real Madrid. È stata una grande partita e un grande risultato per noi. Simao molto felici. Sei punti in due partite contro il Real Madrid è un sogno che diventa realtà. Abbiamo possibilità di qualificarci agli ottavi, ma ci aspetta una partita molto difficile contro l’Inter. Vediamo che succederà in Germania e poi prepariamoci per questa partita».