Shaqiri: «Intrigato da Sarri e dalla Lazio. Inter? Non mi pento»

Xherdan Shaqiri esce allo scoperto e parla dell’interesse della Lazio: ecco le parole dell’esterno svizzero sul ritorno in Serie A

Xherdan Shaqiri ha rilasciato una bella intervista al Corriere dello Sport.

NUOVA SFIDA – «L’importante in questo momento della mia carriera è poter giocare regolarmente, ma non è sempre stato così nelle ultime tre stagioni. Per questo ho detto al Liverpool che mi sento pronto per una nuova sfida. Hanno accettato il mio desiderio e valuteranno seriamente le offerte che arriveranno. Non mi ostacoleranno. Mi sento molto bene, l’ultimo anno è stato difficile per tutti per i motivi che sono ben noti. Mi sento pronto e carico per la nuova stagione, per vivere nuove sfide e raggiungere nuovi traguardi. Ho solo 29 anni, ho giocato in alcuni dei migliori campionati d’Europa e vorrei continuare a farne».

LAZIO – «Igli Tare da anni sta facendo un ottimo lavoro alla Lazio. Se è vero che ha una grande stima nei miei confronti ne sono onorato. Seguo la Lazio da tanto tempo, è un top club. In generale, anche per le mie caratteristiche, mi piace giocare un calcio più offensivo e Sarri lo pratica. Sarebbe intrigante».

DERBY CON XHAKA – «Beh, non è difficile da immaginare, abbiamo già giocato molte volte l’uno contro l’altro essendo in diversi club. Gli auguro il meglio, può far bene anche in Italia. Mai dire mai nella vita e nel calcio».

SERIE A – «Chi non è innamorato dello stile di vita italiano, dell’italianità? Ciò che colpisce davvero è l’amore italiano per il calcio. E’ vita in Italia. I tifosi sono incredibili. Penso che non sia solo una mia opinione che il calcio in Italia si sia sviluppato in modo sostanziale negli ultimi anni. La vittoria dell’Europeo è lì che lo testimonia, un risultato meritato. Basta dare un’occhiata a quanti giocatori della Premier League sono stati trasferiti in Serie A».

INTER – «A volte nel calcio capita di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Non mi pento, ogni esperienza ti porta più avanti nella vita».