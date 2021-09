Sherwood: «Tra 18 mesi Ronaldo allenerà il Manchester United»

L’allenatore Tim Sherwood ha predetto un futuro da allenatore del Manchester United per Ronaldo dopo il ritiro

Dall’Inghilterra sono sicuri: Ronaldo diventerà il prossimo allenatore del Manchester United prendendo il posto dell’attuale tecnico Solskjaer.

A fare questa previsione è stato Tim Sherwood, ex coach del Tottenham, a Ladbrokes.

«Credo che non ci sia niente di male e che Ole Gunnar Solskjaer debba accettarlo. Non so se con Mourinho come allenatore farebbe lo stesso, però già agli Europei era in piedi a gridare ordini ai suoi. Sarà un manager, al 100%: punto su di lui come tecnico dello United tra 18 mesi. Credo sia una scelta automatica per Cristiano intraprendere questa carriera».