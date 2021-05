Shevchenko: «Fortunato a giocare al Milan. Dopo Istanbul non dormivo»

Andrij Shevchenko racconta la sua carriera e i suoi momenti più belli con la maglia del Milan. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante

Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan e attuale ct dell’Ucraian, è stato ospite di Che Tempo Che Fa.

MILAN – «Sono stato fortunato ad aver indossato questa grande maglia, con un grande campione come Paolo, come Costacurta, come Kakà, Gattuso…Sono state veramente persone per bene».

SERIE A – «Il campionato è molto più competitivo e il modo di allenarsi è molto più sulla tattica. Il carico di lavoro è importante. Durante la partita si gioca ad un’intensità più alta».

SCUDETTO INTER – «Faccio i complimenti all’Inter, Antonio Conte ha fatto un grande lavoro».

DOPO ISTANBUL – «Erano mesi che non riuscivo a dormire. Non potevo credere che una cosa così potesse accadere. Ancora adesso non riesco a spiegarmelo. Io credo che nello sport del calcio ci siano cose che non possiamo controllare».

