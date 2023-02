Shevchenko: «De Ketelaere? Manca un po’ di esperienza, ma le qualità tecniche le vedo»

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato dei rossoneri a margine dell’evento United for Ukraine. Le dichiarazioni

PAROLE – «Tottenham contro il Milan? Sarà una trasferta difficile a Londra, il Tottenham in casa gioca bene e alzerà i ritmi, ma vedo un Milan in crescita che ha ritrovato serenità. Faccio i complimenti a Pioli per la panchina d’oro, poi voglio mandare un messaggio di vicinanza a Zaccheroni che nella mia carriera è stato importante. De Ketelaere? Lui deve trovare la grinta dentro se stesso. Manca un po’ di esperienza, ma le qualità tecniche le vedo. Gli manca un gol per sbloccarsi, ma avendo occasioni ogni partita questo gol arriverà presto».