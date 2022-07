Shock Premier League: un calciatore arrestato per stupro

Scotland Yard ha annunciato che un calciatore della Premier, che doveva partecipare al mondiale, è stato arrestato per stupro

Notizia Shock che stravolge la Premier League: un calciatore è stato arrestato per stupro. Come riportato dal Telegraph, il calciatore, la cui identità è ancora ignota, ma che si sa essere un nome importante, partecipante al Mondiale in Qatar, è accusato di aver violentato una ragazza sulla ventina.

Scotland Yard conferma la notizia: l’uomo è stato arrestato in un’abitazione a Barnet. La polizia ha comunicato che le indagini su di lui andranno avanti. Si tratta dell’ennesimo caso che sconvolge il campionato inglese dopo quelli di Benjamin Mendy, Mason Greenwood, Gylfi Sigurdsson e Adam Johnson.