Shomurodov, nuova rinascita per l’attaccante della Roma? Sarà l’ultima occasione in grado di essere all’altezza dei giallorossi

Shomurodov, da attaccante in partenza a nuovo jolly della Roma? Potrebbe essere l’ultima occasione per giocarsi il tutto per tutto in Capitale

Shomurodov potrebbe essere l’attaccante della Roma perfetto e un vice Dovbyk all’altezza della situazione. Ecco la situazione spiegata da Vocegiallorossa.it

LA SITUAZIONE – Un po’ tutti, da mesi, chiedevano a gran voce l’arrivo di un altro attaccante, che fosse più forte di Eldor Shomurodov. L’uzbeko sembrava destinato a partire, prima verso l’Empoli poi verso il Venezia. Invece, alla fine, è rimasto. Vuoi per il gol che ha chiuso i conti contro l’Eintracht Francoforte, vuoi per la mancanza di una seria alternativa. Comunque sia, il dado è tratto e la Roma continuerà con Dovbyk e Shomurodov fino a giugno.L’uzbeko ha 29 anni: sarà difficile aspettarsi grossi passi in avanti arrivati a questo punto, ma sappiamo molto bene quanto le motivazioni possano fare la differenza. O per rimanere a Roma o per trovare un’altra squadra importante, Shomurodov dovrà dare il 100% da qui a fine stagione.