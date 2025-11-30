Silenzio stampa Lazio al termine del match contro il Milan! La società furiosa per la decisione di Collu di non concedere il calcio di rigore sul fallo di mano di Pavlovic

Silenzio stampa Lazio al termine del match contro il Milan! L’arbitro Collu al centro delle polemiche per non aver assegnato un rigore ai biancocelesti

Al termine della sconfitta per 1-0 subita dalla Lazio contro il Milan a San Siro, Maurizio Sarri ha deciso di non intervenire in conferenza stampa, seguendo una linea di protesta contro la decisione dell’arbitro Collu. Il tecnico biancoceleste ha scelto il silenzio come forma di dissenso per la decisione che ha negato alla Lazio un evidente calcio di rigore a favore, nonostante un tocco di braccio di Pavlovic in area.

La decisione controversa di Collu

Il match è stato segnato da un episodio controverso: Collu ha avviato una revisione VAR per esaminare il possibile tocco di mano di Pavlovic, ma, pur riconoscendo il fallo, ha deciso di non assegnare il rigore. La sua motivazione è stata un presunto fallo precedente di Marusic su Pavlovic, che avrebbe annullato l’azione. Questa scelta ha scatenato una forte indignazione da parte della Lazio, che ha visto negato un possibile pareggio proprio nei minuti cruciali della partita.

Il silenzio stampa e il video di protesta

In segno di protesta, la Lazio ha scelto di non rilasciare dichiarazioni ufficiali. Tuttavia, la società ha pubblicato un video sui social mostrando l’azione che ha portato alla revisione del VAR, esprimendo così il proprio disappunto per la decisione dell’arbitro e per il trattamento ricevuto durante il recupero del match. Questo gesto ha evidenziato la gravità della situazione, alimentando il clima di frustrazione che ha coinvolto tutto l’ambiente biancoceleste.

La decisione di Collu e la successiva protesta della Lazio hanno infiammato gli animi, con i tifosi biancocelesti che si sono schierati contro l’arbitro, intensificando il malcontento per un episodio che ha lasciato molti interrogativi sul piano dell’equità nelle decisioni arbitrali.