Silvestri: «Dobbiamo scrollarci di dosso un po’ di paure e pensieri negativi»

Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, ha parlato ai microfoni ufficiali del club bianconero dopo il pareggio contro il Genoa.

POST PARTITA – «È stata una partita particolare, loro si sono difesi molto bene dal mio punto di vista ma dobbiamo scrollarci di dosso un po’ di paure e pensieri negativi che non ci aiutano a rendere al meglio. Secondo me possiamo uscire da questa situazione con molta tranquillità e lavorando con serenità tutti i giorni, qua a Udine abbiamo tutto quello che ci serve per farlo. Naturalmente sentiamo un po’ di pressione ma dobbiamo riuscire a restare tranquilli e uscire da questo momento. Oggi era una giornata perfetta per vincere, sia per la situazione ambientale sugli spalti che per quella in classifica, comunque va detto che non abbiamo preso gol e questo deve essere un punto di partenza per noi per andare avanti con serenità».