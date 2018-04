Fiorentina-Napoli, parla Simeone: «Temo Insigne, ho un debole per Icardi»

In vista di Fiorentina-Napoli, il Cholito Simeone vuota il sacco: ammira Icardi e anche Insigne, in più vuole l’Europa e il record di gol

La Fiorentina sfida il Napoli in una delle partite più interessanti della trentacinquesima giornata di Serie A. I viola vogliono l’Europa League e fanno la corsa sul Milan, gli azzurri invece cercano punti Scudetto e sperano in un risultato favorevole in Inter-Juventus. Fiorentina-Napoli è stata anticipata dalle mille voci sullo “scansarsi“, ma di sicuro c’è chi darà il cento per cento e forse qualcosa in più. Si tratta di Giovanni Simeone, il quale ha nel mirino un piazzamento europeo e non solo. Il nove viola vorrebbe superare il suo record personale di dodici gol in Serie A e, magari, diventare come un giocatore che ammira molto: «Ho un debole per Icardi dell’Inter. In area è il più forte di tutti. Europa? Siamo a meno tre dal Milan, abbiamo il dovere di crederci».

Il Cholito Simeone: «Lo Scudetto alla Juventus»

Sulla sua strada il Cholito troverà il Napoli, una squadra che in trasferta sta macinando punti su punti. «Temo Insigne, può essere decisivo in ogni momento. Chi vincerà lo Scudetto? Credo la Juventus, perché ha un punto di vantaggio. Col Napoli dobbiamo ripetere la partita dell’andata, che finì zero a zero. Dobbiamo aspettare e ripartire» continua Simeone a La Gazzetta dello Sport. L’argentino forma con Federico Chiesa una coppia di giovani talenti, ma l’intesa tra i due non è ancora sbocciata del tutto. Simeone lo sa e spera in un cambio di rotta, ha già in testa la prossima stagione che potrebbe essere quella della maturità definitiva dei due. Infine, un pensiero doveroso: «C’è una base tecnica importante per crescere ancora, ma la tragedia di Astori ha creato un corpo unico tra squadra, dirigenza e tifosi. Questo è il segreto per tornare ad alti livelli».