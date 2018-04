La vigilia di Fiorentina-Napoli è stata contraddistinta da un episodio che ha poco a che fare con il calcio

Il week-end di Serie A, domenica dalle 18, prevede Fiorentina-Napoli. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze andrà in scena una sfida che ha tanto in palio, perchè i gigliati hanno bisogno di punti per restare aggrappati al treno che porta in Europa League mentre i partenopei, a -1 dalla Juventus capolista, hanno tutte le intenzioni di guadagnare tutta la posta in palio, sperando in una non vittoria bianconera sul campo dell’Inter sabato sera.

A qualcuno, però, è venuta in mente Lazio-Inter, gara in cui i tifosi biancocelesti consigliarono alla squadra di “scansarsi” per non favorire la Roma, eterna rivale. Lo scenario sembra essere lo stesso, visto che tra Fiorentina e Juventus non corre buon sangue. Ma i calciatori viola, in questi giorni, continuano a dichiarare che onoreranno il campionato perchè hanno un obiettivo da centrare. Nemmeno i tifosi della squadra toscana hanno intenzione di scansarsi, ma lo hanno detto, o per meglio dire scritto, in un modo che trasuda odio razziale nei confronti di un altro popolo: «Ci scansiamo… ma dalla vostra puzza. Napoli m***a!» il murales apparso, qualche ora fa, in città.