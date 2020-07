Simeone: «Noi migliorati dopo il Liverpool» – VIDEO

Diego Simeone ha tracciato un bilancio della stagione dell’Atletico Madrid dopo il pareggio contro il Celta Vigo. Le sue parole

Dopo il pareggio contro il Celta Vigo, Diego Simeone ha parlato della stagione dei Colchoneros. Le sue parole.

«Ho visto dei miglioramenti dopo la partita con il Liverpool, i ragazzi hanno lavorato molto. Mi sono confrontato con loro singolarmente quando non ci siamo potuti allenare, ma poi siamo tornati in campo nel migliore dei modi. Da quel momento in poi c’è stato il salto di qualità nei giocatori come Morata, Correa, Carrasco e Llorente».