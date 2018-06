La Fiorentina si tiene Giovanni Simeone. Il giocatore argentino rimane in viola nonostante una grossa offerta dalla Francia e dall’Olympique Marsiglia

La Fiorentina ha rischiato di perdere Giovanni Simeone, ma il Cholito rimarrà a Firenze. Le ultime notizie di calciomercato lo danno in uscita verso la Francia, ma secondo La Gazzetta dello Sport è già stata rifiutata una prima super proposta dalla Ligue One. A farla sarebbe stato l’Olympique Marsiglia, che avrebbe offerto alla Viola ben quaranta milioni di euro per riuscire a prendere il centravanti. La Fiorentina non ha intenzione di darlo via.

Il primo anno dell’argentino a Firenze è stato buono, in particolar modo il finale di stagione. Ha margini di miglioramento e la Fiorentina punta molto su di lui. Il Marsiglia lo ha adocchiato spesso in questa Serie A e Rudi Garcia sognava di portarlo al Velodrome, ma per Simeone l’avventura viola continua, a meno di offerte clamorose. Niente da fare per l’OM.