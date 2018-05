Garcia-Simeone: finale di Europa League in salsa romana

Finale di Europa League a Lione tra l’Olympique Marsiglia e l’Atletico Madrid. Garcia-Simeone: una finale in salsa romana

Lazio e Roma hanno disputato un’ottima stagione europea ma c’è chi ha fatto meglio. Parliamo di Rudi Garcia e Diego Pablo Simeone, gli allenatori di Olympique Marsiglia e Atletico Madrid, le due finaliste di Europa League. I due tecnici hanno un trascorso nella Capitale e porteranno un po’ di romanità a Lione. Garcia-Simeone: una finale di Europa League con un tocco romano. Il tecnico francese ha allenato la Roma per due anni e mezzo (fu esonerato a metà del terzo anno, a gennaio).

L’allenatore aveva fatto bene nei suoi trascorsi e aveva sfiorato lo Scudetto portando anche un buon calcio nella Capitale. Il Cholo invece non ha mai allenato la Lazio ma ha giocato tanti derby di Roma con la maglia laziale. L’argentino ha vestito la maglia azzurra per 4 anni, dal 1999 al 2003, lasciando un ottimo ricordo e segnando 18 gol. La grinta del Cholo oggi sarà in tribuna perché il tecnico è stato squalificato ma lascerà la squadra in buone mani, quelle di Burgos. Il derby romano a Lione si disputerà a distanza ma ci sarà perché le squadre rispecchiano esattamente lo spirito dei due allenatori.