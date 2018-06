Marko Pjaca può passare alla Fiorentina. Il giocatore della Juventus è richiesto dai viola, ma tutto è possibile solo grazie al Milan

Si è detto nelle ultime ore che la Fiorentina ha trovato l’attaccante che cercava, si tratta di Marko Pjaca. Il calciatore della Juventus dovrebbe arrivare in prestito, ma le modalità di pagamento sono ancora da decifrare: potrebbe esserci un diritto di riscatto oppure un obbligo condizionato da alcuni risultati, o addirittura potrebbe arrivare in prestito secco. Sta di fatto, però, che la Fiorentina dovrà aspettare il Milan. I rossoneri sono in attesa di capire che cosa deciderà l’UEFA a proposito della partecipazione alla prossima Europa League, un dettaglio non da poco e che interessa in tutti i sensi anche i toscani.

Se la Fiorentina venisse ripescata in UEL al posto del Milan, le possibilità di arrivare a prendere Pjaca sarebbero più alte: dalla partecipazione in Europa arriverebbero nuovi fondi e quindi anche l’assalto al giocatore della Juventus si farebbe più facile. Se il Milan, invece, dovesse andare in Europa League, allora per la Fiorentina la situazione sarebbe un tantino più complicata. Per ora, comunque, c’è ottimismo: la Fiorentina e la Juve possono dar vita al prestito di Marko Pjaca.