Simeone, rissa ad Anfield dopo il gol e lite coi tifosi: «Io insultato per tutta la partita» - Calcio News 24

Simeone, rissa ad Anfield dopo il gol allo scadere e lite coi tifosi: «Io insultato per tutta la partita». Il tecnico dell’Atletico ha perso la calma

Una serata da incubo, una di quelle che solo la Champions League sa regalare in termini di intensità e veleni. Per Diego Pablo Simeone, la trasferta di Anfield si è trasformata in una vera e propria serataccia, culminata in una sconfitta in extremis per 3-2 contro il Liverpool e con un’espulsione rimediata a tempo scaduto.

Il gol decisivo di Virgil van Dijk al 92′ ha fatto da detonatore a un’atmosfera già incandescente, scatenando una mega rissa nei pressi delle panchine che ha visto coinvolti steward, membri dello staff tecnico dell’Atletico Madrid e lo stesso allenatore argentino, andato a muso duro con alcuni tifosi Reds. L’arbitro italiano Mariani non ha avuto altra scelta che estrarre il cartellino rosso per il “Cholo”, protagonista di un finale caotico e rabbioso. Nel post-partita, Simeone ha tentato di spiegare la sua reazione, riconducendola alle continue provocazioni ricevute dal pubblico di casa. L’allenatore ha dichiarato di essere stato «insultato per tutta la partita» e di aver perso il controllo perché, semplicemente, «sono un essere umano».

Nonostante la giustificazione, Simeone non ha voluto fornire dettagli sulla natura delle offese ricevute, trincerandosi dietro un muro di riservatezza e frustrazione. «Non entrerò nei dettagli della natura esatta degli insulti. Non voglio entrare in quella discussione», ha tagliato corto davanti ai giornalisti, preferendo allargare il discorso a un problema che ritiene sistemico nel mondo del calcio.

La sua analisi finale è apparsa rassegnata, quasi un amaro sfogo sulla difficile condizione di un allenatore in certi ambienti ostili. «Devo restare al mio posto. So cosa succede dietro la panchina dell’allenatore. Non posso risolvere i problemi della società in una sola conferenza stampa. Devo conviverci perché sono sempre presenti». Parole che chiudono una notte di grande calcio, ma anche di veleni e polemiche, destinata a lasciare strascichi.