Simone Edera: da talento a meteora? Tutta la verità

Dopo l’ottima stagione con il Torino, Simone Edera rischia la cessione a gennaio a fronte del suo scarso utilizzo da parte di Walter Mazzarri

È un caso molto frequente nel calcio moderno. Tanti potenziali talenti in circolazione, ma pochi capaci di resistere alla pressione delle sempre più alte aspettative di società e tifosi. Simone Edera sembra sembra essere l’ultimo della lista. Un anno fa la grande stagione con il Torino, condita con prestazioni di alto livello e gol anche decisivi. Le ottime prestazioni del talento granata avevano subito attirato l’attenzione di grandi club come il Napoli, che tuttavia si sono scontrati con l’opposizione del presidente Cairo.

Dopo il rinnovo, però, il classe 1997 chiamato a riconfermarsi ha incredibilmente steccato in questo inizio di stagione, accumulando solo 60 minuti di gioco in cui non è mai riuscito a brillare. Le poche presenze con il Torino gli sono costate la Nazionale Under 21, mentre sul fronte club si sono timidamente fatte avanti solo squadre decisamente più modeste, come Parma, Frosinone e Udinese. A fronte dello scarso impiego da parte del tecnico Walter Mazzarri e dell’esplosione di Vittorio Parigini che rischia di metterlo ancor più ai margini del progetto granata, Cairo starebbe quindi valutando la cessione nel mercato di gennaio.