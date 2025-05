Enzo Simonelli sicuro: «Stop al Decreto Crescita e gioco digitale? Ecco i loro effetti sul calcio italiano»

Il presidente della Lega di Serie A, Ezio Simonelli, ospite al Podcast di Panorama, ha fatto il punto sulla richiesta di molti club di ripristinare il Decreto Crescita e riguardo il tema del gioco digitale.

DECRETO CRESCITA – «Dal punto di vista del Decreto crescita non ci saranno novità, il decreto si riferisce ha aiutato molto il calcio italiano. E’ stato un grande beneficio fiscale per le società, questo ha permesso di portare in Italia tanti giocatori importanti (così l’Atalanta ha vinto l’Europa League e l’Inter è andata in finale). La norma è terminata, non so se sarà riproposta. Noi ci auguriamo che venga aiutato in qualche modo il settore».

GIOCO DIGITALE – «C’è la consapevolezza che l’avere inibito la pubblicità del gioco legale ha promosso quello illegale. Una normativa che penalizza solo le squadre italiane, visto che all’estero non è così. Lo sono per il libero mercato. Gli effetti sono stati negativi, spero sia presto cancellata».

SALUTE DELLA SERIE A – «Ho trovato una Lega molto efficiente, una grande squadra di professionisti, tutti gli aspetti di una società che organizza uno spettacolo. Ho puntato più sull’armonia della Lega delle venti società e credo di esserci riuscito, lo almeno sono soddisfatto, anche se il giudizio non spetta a me».