Simonelli svela: «L’incontro tra allenatori, giocatori e arbitri è rinviato a fine stagione. Sul mancato rinvio della giornata di campionato…»

Simonelli: «L’incontro tra allenatori, giocatori e arbitri è rinviato a fine stagione. Sul mancato rinvio della giornata di campionato…»

La Juventus segue con attenzione le intricate dinamiche che stanno attraversando il sistema calcistico italiano. Al termine del consiglio federale odierno, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha fatto chiarezza su diversi dossier delicati, con ricadute significative anche per il percorso della Vecchia Signora. Tra questi spicca il rinvio dell’incontro istituzionale tra i club e la classe arbitrale guidata da Gianluca Rocchi, un passaggio atteso e ora rimandato.

Un altro nodo riguarda la mancata sosta del campionato per agevolare il lavoro della Nazionale affidata a Gennaro Gattuso, tema che continua a generare discussioni e posizioni divergenti. In questo contesto, la Juventus osserva e valuta, consapevole che le decisioni in arrivo potrebbero incidere sul quadro complessivo della stagione e sugli equilibri tra istituzioni, club e selezione azzurra.

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VERTICE ARBITRALE – «L’incontro tra allenatori, giocatori e arbitri è rinviato a fine stagione. Il 23 infatti Rocchi è impegnato in un evento UEFA che si terrà a Malta e non potrà essere presente. Di Nazionale non abbiamo parlato ma siamo fiduciosi.»

SCELTE CALENDARIO – «Sul mancato rinvio della giornata di campionato? Se mi trovate voi una data in cui era possibile recuperare offro una cena a tutti. Non potevamo sapere che tutte le squadre italiane sarebbero state eliminate prima dalla Champions League.»