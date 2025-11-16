Sinner Alcaraz, che squadra tifano i tennisti alle ATP? Ecco i club degli otto più forti (e due bonus)

Sinner Alcaraz stasera in campo, ma quali sono i club tifati dai tennisti alle ATP? Ecco le squadre dei più forti del Mondo con due bonus particolari

Il conto alla rovescia sta per terminare, nelle vie, nei bar e nei palazzi di Torino non si parla d’altro. Alle ore 18:00, l’Inalpi Arena sarà il teatro della finale delle ATP Finals: il padrone di casa Jannik Sinner incontra Carlos Alcaraz. Non è solo la sfida tra i due tennisti più attesi, ma è anche, idealmente, uno scontro che riporta in campo due delle più grandi corazzate (sicuramente tra le più titolate) del calcio europeo.

Iniziando dall’altoatesino, Sinner è un dichiarato tifoso del Milan. Una passione consolidata e mai celata dal numero due al mondo. Ammira – in modo particolare – Zlatan Ibrahimović e (talvolta) sigilla la sua firma sul vetro delle telecamere al grido di “Forza Milan!”. Sull’altra metà campo Carlos Alcaraz, che custodisce orgogliosamente i colori e l’amore per il Real Madrid. Insomma, da un (nuovo) classico del tennis a uno (storico) classico calcistico: il perfetto parallelo sportivo è servito.

Ma, al di là del duo Sinner Alcaraz, per chi fanno il tifo gli altri protagonisti che hanno reso indimenticabile questa edizione del torneo dei Maestri? L’Italia, che ha schierato ben due giocatori in questa edizione (grazie al subentro di Musetti), può contare anche su una rappresentanza bianconera. Musetti infatti, che ha sostituito l’infortunato Novak Djokovic (anche lui, curiosamente, tifoso del Milan), è un fervente sostenitore della Juventus. Il tennista di Carrara peraltro, venerdì ha fatto visita alla Continassa, scambiando qualche parola anche col neo allenatore del club Luciano Spalletti.

Tra i tennisti eliminati nelle fasi precedenti, il tedesco Alexander Zverev è un grande sostenitore del Bayern Monaco, il club più titolato della Germania. L’americano Taylor Fritz invece, simpatizza per il Manchester United in Inghilterra. Per quanto riguarda gli altri campioni in tabellone, come l’altro statunitense Ben Shelton e l’australiano Alex de Minaur, la loro fede calcistica è meno marcata o più legata a sport prettamente a stelle e strisce. Analogamente, il canadese Félix Auger-Aliassime non ha mai dichiarato un tifo specifico per un club europeo. Per par condicio – vista e considerata la sede delle ATP – dopo aver raccontato la passione per la Vecchia Signora di Musetti, una menzione d’onore spetta al super tifoso granata Lorenzo Sonego (attualmente il trentanovesimo al Mondo). Ora però è tempo di passare dalle pallone alle racchette: alle 18 c’è Sinner Alcaraz.

