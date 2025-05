Siracusa in Serie C, la promessa del presidente Ricci: «In 5 anni saremo in Serie B. Il nostro modello è l’Atalanta. Ecco cosa faremo»

Le parole di Alessandro Ricci, presidente del Siracusa, dopo la promozione appena ottenuta in Serie C. Tutti i dettagli in merito

C’è una città in Sicilia che – calcisticamente parlando – sta vivendo un momento di assoluta felicità. É il Siracusa, promosso in Serie C. Alessandro Ricci, presidente del club, ha parlato del presente e del futuro al Corriere dello Sport.

LA PROMOZIONE – «É stata una cavalcata. La doppia vittoria con la Reggina, che abbiamo preceduto di un punto, il gioco spumeggiante di mister Turati, il record di successi in casa. Primi da metà ottobre: non ci siamo mai voltati indietro, spinti da un pubblico eccezionale».

PROMESSE – «Avevo promesso il professionismo entro il 2026, l’anno scorso eravamo primi nei ripescaggi e non siamo potuti salire: caso più unico che raro. Poi abbiamo visto cosa è successo con Turris, Taranto, Lucchese e via discorrendo. Ora vogliamo entrare nella storia e provare a raggiungere la B entro il prossimo quinquennio. Andiamo avanti un passo alla volta, con programmazione ed equilibrio»

LA SERIE C – «Serve una riforma seria. Penso al Cerignola, che con le varie esclusioni si è ritrovata seconda. Io con il budget di quest’anno farei una C tranquilla, ma non voglio vivacchiare. Però da imprenditore dico: come si può programmare un investimento senza la certezza delle regole? Non puoi arrivare a marzo e scoprire che se salta una squadra si falsa il campionato».

PROGETTI FUTURI – «Abbiamo già la squadra femminile e stiamo lavorando per un vivaio al top. Vorremmo poi avere un grandissimo centro sportivo per l’academy. Il modello è l’Atalanta. Allestiremo un settore scouting molto qualificato».

L’ALLENATORE – «Turati è un genio, gli ho detto “facci divertire” ed è stato uno show. Mica me lo faccio scappare. E la squadra sarà certamente attrezzata per la categoria».

CITTADINO ONORARIO DI SIRACUSA – «Le leggo la motivazione. “Non è stato soltanto protagonista di una promozione sportiva, ma di un sentimento collettivo che ha riacceso il fuoco della passione calcistica tra le generazioni”. Come vuoi sentirti dopo una cosa del genere?».