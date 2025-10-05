Siviglia Barcellona, la Liga ricorda Diego Armando Maradona: un “partidazo” con il 10 nella memoria

Omaggio a Diego Armando Maradona: Siviglia-Barcellona diventa un “partidazo” nel segno del numero 10

La Liga spagnola ha scelto di rendere omaggio a Diego Armando Maradona, uno dei più grandi calciatori della storia, in occasione della sfida tra Siviglia e Barcellona, valida per l’8ª giornata di campionato. Un match che, per tradizione e prestigio, non è mai banale, ma che assume un significato speciale perché entrambe le squadre hanno avuto il privilegio di annoverare tra le proprie fila il leggendario “Pibe de Oro”.

Maradona tra Barcellona e Siviglia

Maradona, attaccante argentino capace di incantare con dribbling e giocate uniche, ha vissuto due esperienze in Spagna. La prima con il Barcellona tra il 1982 e il 1984: un periodo segnato da infortuni e difficoltà di ambientamento, ma anche da lampi di classe che lasciarono il segno al Camp Nou. La seconda con il Siviglia, nella stagione 1992/93, quando ormai era verso la fase finale della carriera. In Andalusia, pur non essendo più al massimo della forma, riuscì comunque a regalare momenti di grande spettacolo, attirando l’affetto dei tifosi.

L’omaggio della Liga

In occasione della partita in programma allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán, la Liga ha pubblicato un post celebrativo sui propri canali ufficiali. L’immagine mostra Maradona seduto in poltrona, come se dall’alto osservasse le sue due ex squadre affrontarsi. Il messaggio che accompagna la foto recita: “Con il 10 nella memoria: Siviglia-Barcellona, un ‘partidazo’ adatto solo ai migliori”. Un tributo che sottolinea quanto il numero 10 argentino resti un punto di riferimento eterno per il calcio mondiale.

Siviglia-Barcellona diventa così molto più di una semplice partita: è un momento di memoria collettiva, un ponte tra passato e presente che celebra la grandezza di Diego Armando Maradona. Un “partidazo” che unisce storia, emozioni e il ricordo indelebile del numero 10 più iconico di sempre.