Siviglia, Lopetegui: «Papu positivo, non era facile per lui» – VIDEO

Debutto con la maglia del Siviglia per Papu Gomez. La sua prestazione è stata molto buona secondo il tecnico Julen Lopetegui. Le sue parole

Il tecnico del Siviglia Julen Lopetegui ha parlato in conferenza stampa commentato la prestazione del Papu Gómez, in campo per 60 minuti nei quarti di finale di Copa del Rey-

PAPU – «È stato positivo, non credo che sia stato facile per lui dopo un mese e mezzo senza gare ufficiali. Si è allenato un mese con la primavera. Oggi affrontava un quarto di finale, una gara impegnativa e importante contro un’avversario importante. Già in allenamento faceva capire che stava bene e credo che abbia giocato dei minuti interessanti: Ci ha aiutato finché è stato in campo».