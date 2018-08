Tripletta alla prima gara con la maglia del Siviglia per André Silva, l’ex Milan ha siglato un record storico: ecco quale

Rayo Vallecano-Siviglia, André Silva subito decisivo con i Nervionenses: tripletta per l’ex attaccante del Milan che si è portato a casa il pallone (CLICCA QUI per vedere il video delle reti). Primi rammarichi per il club rossonero, che ha lasciato andare via forse troppo presto il portoghese, prelevato appena dodici mesi fa per 38 milioni di euro dal Porto. E la super prestazione contro i Rayos lo ha fatto entrare nella storia…

Il classe 1995 di Baguim do Monte ha infatti siglato un record non da poco: è il primo calciatore del ventunesimo secolo a siglare una tripletta nel suo match di esordio. Quella di ieri infatti era la prima apparizione con il club andaluso per il centravanti, che meglio di così non poteva iniziare…