André Silva, esordio in Liga da sogno per il portoghese ex Milan: tripletta al Rayo Vallecano col Siviglia

André Silva comincia col botto. Al suo esordio in Liga col Siviglia, l’attaccante portoghese arrivato in prestito dal Milan ha mandato in visibilio i suoi tifosi segnando una tripletta. Schierato titolare dall’allenatore Pablo Machin nella sfida in casa del Rayo Vallecano, dopo il vantaggio andaluso siglato da Franco Vasquez al quarto d’ora di gioco, il centravanti portoghese ha raddoppiato al 31′, ripetendosi poi al 45′ e al 79′ (rete della bandiera dei padroni di casa di Embarba su rigore all’85’ per l’1-4 finale). Un inizio da sogno per André Silva che, con le tre reti messe a segno stasera, ha già superato il numero di marcature nel campionato italiano della scorsa stagione con la maglia del Milan (2 in 24 presenze).