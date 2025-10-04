Calciomercato Bologna, Skorupski è pronto a rinnovare con i rossoblu? La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: Skorupski verso il rinnovo, i rossoblù blindano il loro numero uno

Nel pieno fermento del Calciomercato Bologna, una delle mosse più attese riguarda il futuro di Lukasz Skorupski, ormai colonna portante della squadra felsinea. Il portiere polacco, arrivato sotto le Due Torri nel 2018, sembra sempre più vicino al rinnovo di contratto, con una possibile estensione fino al 2028.

L’idea della dirigenza è chiara: prolungare il rapporto con uno degli uomini più affidabili della rosa. Skorupski è stato decisivo in tante occasioni, sia in Serie A che nelle recenti sfide europee. Le sue parate hanno spesso salvato il risultato, alimentando il sogno europeo del Bologna e confermando quanto sia centrale nel progetto tecnico.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport e rilanciato da TuttoMercatoWeb, i contatti tra il club e l’agente Federico Pastorello sono già avviati. Il portiere ha un contratto valido fino al 2025, ma la formula che si sta valutando è quella di un rinnovo 1+1, legato alle presenze stagionali, come già avvenuto nel precedente accordo.

In questo scenario di calciomercato, la mossa del Bologna è strategica: mantenere stabilità in un ruolo chiave come quello del portiere significa dare continuità al lavoro impostato nelle ultime stagioni. Skorupski non è solo un numero uno affidabile, ma anche una figura carismatica nello spogliatoio, con oltre 200 presenze in rossoblù e una profonda conoscenza dell’ambiente.

Il suo rendimento attuale è ai massimi livelli. La prestazione al Villa Park contro l’Aston Villa in Europa League e gli interventi provvidenziali contro avversari di alto livello testimoniano il momento di forma eccezionale del portiere. Per questo, blindarlo rappresenta una priorità assoluta nel Calciomercato Bologna.

Ma non è solo una questione tecnica. Il rinnovo di Skorupski manda un segnale anche ai tifosi: il Bologna non vuole smantellare, bensì costruire su basi solide. Mentre si valutano possibili innesti a centrocampo e in attacco per gennaio, il club si muove con decisione per proteggere i suoi leader.

In un mercato sempre più competitivo, dove ogni tassello fa la differenza, trattenere Skorupski è una mossa che guarda al presente ma soprattutto al futuro. Il Calciomercato Bologna parte da qui: dalla sicurezza di un portiere che ha fatto della maglia rossoblù la sua seconda pelle.