Skriniar, addio al PSG certo. Ecco le parole dell'agente del difensore ex Inter su quello che sarà il suo futuro - Calcio News 24

Skriniar, il futuro è lontano dal PSG: l’agente frena sul Napoli ma conferma l’addio. Ecco le ultime novità

Il nome di Skriniar torna a circolare con insistenza nel panorama del calciomercato europeo. L’ex difensore dell’Inter, attualmente sotto contratto con il Paris Saint-Germain, è al centro di diverse voci di mercato. A fare chiarezza sulla situazione del centrale slovacco è stato il suo agente, Roberto Sistici, intervenuto ai microfoni di Stile TV.

Uno dei temi affrontati è stato il presunto interesse del Napoli, accostato a Skriniar in più occasioni. «C’è stato un contatto con il Napoli nella scorsa sessione di mercato – ha spiegato l’agente – ma in questa, al momento, non ci sono stati nuovi approcci. Ci troviamo ancora in una fase iniziale del calciomercato, e probabilmente sarà verso metà luglio, una volta concluso anche il Mondiale per Club, che le trattative entreranno nel vivo».

Sistici ha poi voluto chiarire anche i rapporti tra Skriniar e il PSG: «Non è assolutamente vero che non ci sia feeling con l’allenatore. Semplicemente, il tecnico ha fatto scelte diverse, che hanno comunque portato a grandi risultati. Non c’è stato nessuno scontro, ma è naturale che Milan abbia voglia di giocare con continuità: è ancora nel pieno della carriera e vuole essere protagonista».

Il futuro del difensore slovacco sembra dunque segnato: l’addio al PSG è atteso, ma i tempi non sono ancora maturi. «Non siamo andati al Mondiale per Club con il PSG, ma non era l’unico. Ci stiamo guardando intorno e, come detto, sicuramente lasceremo il club parigino in questa stagione. A gennaio c’erano stati contatti col Napoli, ma ad oggi quella pista non è più attiva».

Infine, una battuta sulle cifre contrattuali e sulle prospettive di mercato: «Si parla di 6,3 milioni di dollari all’anno per Skriniar, ma in realtà guadagna anche di più. Questo rende le trattative più complesse, ma stiamo lavorando per trovare la soluzione giusta. Dal primo luglio molte operazioni si sbloccheranno, soprattutto in Italia. Anche il calciomercato europeo entrerà nel vivo nelle prossime settimane».

Il nome di Skriniar resta dunque tra i più caldi in ottica trasferimenti. L’esperienza al PSG sembra al capolinea, e diversi club – in Italia e all’estero – restano vigili sulla sua situazione.