Skriniar suona la carica: «Voglio vincere con l’Inter e con la Nazionale»

Milan Skriniar è stato premiato come miglior giocatore slovacco. Le sue parole riportate da Fcinternews.

MIGLIOR GIOCATORE SLOVACCO – «Sono molto contento di essere riuscito ad ottenere il premio: ma non è solo merito mio, ma anche dei miei compagni di squadra del club e della nazionale. È una motivazione per me in futuro. Pensavo di essere tra i primi tre. La stagione è stata buona, ma non perfetta. Sono contento di aver vinto. Voglio vincere con l’Inter e la Nazionale in primis e voglio essere di aiuto per la squadra».