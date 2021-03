Sky: «Offerta importante per la Serie A, che riflette la nostra valutazione»

Sky ha emesso una nota ufficiale dopo l’assegnazione dei diritti TV a DAZN per il triennio 2021-2024. Il commento ufficiale della pay-tv

Sky ha emesso una nota ufficiale dopo l’assegnazione dei diritti TV a DAZN per il triennio 2021-2024. Il commento ufficiale della pay-tv.

SERIE A – «Sky ha partecipato all’asta per i diritti tv della serie A del triennio 21-24 presentando un’offerta importante che riflette la nostra valutazione del valore di quei diritti. Il bando è comunque ancora in corso e Sky è in attesa che si completi il processo di assegnazione dei diritti. Con più di 20 anni di esperienza e come miglior partner del mondo sportivo in Italia, conosciamo bene il valore del calcio per i nostri abbonati. Quando partecipiamo ad un’asta per i diritti televisivi, lo facciamo per offrire contenuti di qualità al giusto prezzo, mantenendo i costi il più possibile accessibili per i nostri clienti».