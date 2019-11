Slavia Praga-Inter, emergenza a centrocampo: Sensi out, recupera Gagliardini

Antonio Conte è alle prese con una vera e propria emergenza a centrocampo: Sensi non ha recuperato per la trasferta di Praga

Emergenza totale per l’Inter in vista della trasferta di Praga. Stefano Sensi non ha recuperato dall’infortunio che lo attanaglia da diverso tempo e, molto probabilmente, non partirà con il resto della squadra per la capitale ceca.

Con Barella out Conte avrà le scelte contate a centrocampo: secondo Sky insieme all’insostituibile Brozovic ci saranno Vecino ed il recuperato Gagliardini, con Borja Valero prima scelta dalla panchina. Infermeria nerazzurra piena.