Slavia Praga, Trpisovsky: «Conte tra i top 5 allenatori al mondo. Siamo pronti per l’Inter»

Jindřich Trpišovský, allenatore dello Slavia Praga, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro l’Inter. Le parole dell’allenatore dei cechi riportate da Tuttomercatoweb.

INTER – «Ho visto tutti i loro match di Champions e anche l’ultima contro il Torino. Non credo cambierà molto, ma le squadre italiano sanno sorprendere. Anche la Fiorentina l’anno scorso lo ha mostrato. Magari cambiano qualcosa tatticamente, ma siamo pronti per affrontarli»

CONTE – «Ho studiato molto il suo lavoro al Chelsea. Mi sono molto ispirato a lui. Penso che la vittoria di Torino abbia dimostrato quanto è compatta e intensa la sua squadra. All’andata era alla guida dell’Inter da appena due mesi, stavolta sarà diverso. La difesa nerazzurra lavora benissimo, è molto solida. A Dortmund hanno giocato un gran primo tempo. Nulla da dire su Conte, ha vinto in Italia e in Inghilterra. E’ coraggioso e sa cosa vuole. Per me è tra i cinque top manager al mondo»

BARELLA E SENSI – «Barella è stato uno dei migliori per l’Inter prima dell’infortunio. Gioca benissimo a calcio. Sensi ha caratteristiche diverse, comunque molto forte. Non auguro un infortunio mai a nessuno, ci dispiace che l’Inter non possa disporne. In ogni caso giocheranno altri giocatori di livello come Borja Valero e Candreva. Non credo siano più deboli»