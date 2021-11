Smalling: «A tre o a quattro? A nessuno importa come giochiamo. Ci adattiamo»

Chris Smalling ha parlato nel pre partita di Roma-Torino: le parole del difensore giallorosso

Chris Smalling ha parlato nel pre partita di Roma-Torino: le parole del difensore giallorosso a DAZN.

DIFESA A 3 – «Penso che abbiamo dimostrato di poterci adattare sia alla difesa a 3 che a 4, penso che a nessuno importi come giochiamo, dobbiamo cercare di non concedere tanto e segnare più gol per vincere la partita».