SOCIAL CALCIO: Il mani di Rabiot tra ricostruzioni, rabbia e sfottò

La Juve ieri sera ha vinto per 4-2 contro la Sampdoria, ma il giorno dopo si discute molto del tocco di mano di Adrien Rabiot in occasione del gol del 3-2. In quella circostanza l’arbitro ha prima assegnato il gol, confermato poi da una review particolarmente rapida del VAR. E ovviamente, come quasi sempre succede quando si parla dei bianconeri, il paese si spacca in due. Ecco alcuni dei migliori commenti su Twitter.

Allo Stadium quest'anno sono sfortunati con le telecamere, anche quelle del VAR.Non ho visto #JuveSamp ma dagli highlights si vede che il 2° gol di #Rabiot è viziato da fallo di mano.Non si trova l'immagine chiara,diciamo quindi che si pareggia il conto con #JuveSalernitana. — enrico varriale (@realvarriale) March 12, 2023

Direi braccio, abbastanza netto e visibile. Del resto anche #Rabiot pare saperlo#JuventusSampdoria pic.twitter.com/tqu2PR3HBw — Giovanni Capuano (@capuanogio) March 12, 2023

Sul gol di #Rabiot (io non commento gli episodi da moviola) la cosa assurda è che con un notevole numero di telecamere (e sempre per 40€ mensili) non esista una immagine limpidissima dell'episodio.

E che, a questo punto, credo non la avesse neanche il #VAR.#JuventusSampdoria — Marco Mazzocchi No War (@officialmaz) March 12, 2023

Per tutti gli antijuventini che si stanno lamentando del fallo di mano di #Rabiot volevo rassicurarvi, abbiamo le parole di #Gravina sull episodio.#JuveSampdoria #Juventus #GravinaOut pic.twitter.com/2PNFhWncHk — Simone Ruberti (@RubertiSimone) March 12, 2023

