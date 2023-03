SOCIAL CALCIO – Maignan si prende la Francia e i tifosi del Milan se lo coccolano

Dopo l’ottima prestazione di ieri sera Mike Maignan si è preso anche la nazionale francese: e i tifosi rossoneri si godono il loro portiere

Con una ottima prestazione con la maglia della Francia, condita da una splendida parata sulla punizione di Collins, Mike Maignan si è confermato come uno dei portieri più forti in circolazione. Sui social scatenati i tifosi del Milan, che si godono l’estremo difensore e in molti non possono che fare un paragone con l’ex dei rossoneri, Donnarumma.

«Infinitamente. Meravigliosamente. Clamorosamente GRAZIE. A tutti quanti. Per diversi motivi. #Maldini #Massara #Donnarumma #Maignan».

📸 Rafael Leao on Instagram pic.twitter.com/kD9VLXgab8 — Milan Posts (@MilanPosts) March 27, 2023

«Rafael Leao on Instagram».

😅 La réaction de Kylian Mbappé après la superbe parade de Mike Maignan.



📸 Franck Faugère / L'Équipe



Le match > https://t.co/uzPcKOdZTH#IRLFRA pic.twitter.com/7Va2CLSdtO — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 27, 2023

«La reazione di Kylian Mbappé dopo la superba parata di Mike Maignan».

Credevo di aver visto tutto:

E invece no.#Maignan non è reale.

Altro che cessione a zero di #donnarumma.

Il patrimonio che ci ha lasciato Gigio andandosene è inestimabile.

Il più grande sliding doors della nostra vita.#IrlandaFrancia

🔴⚫️ pic.twitter.com/rW1oAjyo8G — Milan memories (@MemoriesMilan) March 27, 2023

«Credevo di aver visto tutto: E invece no. #Maignan non è reale. Altro che cessione a zero di #donnarumma. Il patrimonio che ci ha lasciato Gigio andandosene è inestimabile. Il più grande sliding doors della nostra vita».