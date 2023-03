SOCIAL CALCIO – Napoli, Kvaratskhelia è miglior giocatore del mese di marzo della Serie A: le reazioni dei tifosi

SOCIAL CALCIO – Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, è stato nominato dalla Serie A il miglior giocatore del mese di marzo

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, è stato nominato dalla Lega Serie A il miglior giocatore del mese di marzo per la seconda volta consecutiva. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Milan, in programma domenica 2 aprile 2023 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Ecco le reazioni dei tifosi sul web.

Ora è anche ufficiale: #Kvaratskhelia è il @SerieA “Player of the Month” di marzo. Battuti Osimhen, Rabiot, Udogie e Laurienté. Il fuoriclasse georgiano è il primo calciatore a ricevere tale riconoscimento per la terza volta in una singola stagione. 👏🏻🇮🇹 https://t.co/p4q61rbWpJ — Gianmarco Giordano (@GianmarcoGio) March 30, 2023

La Serie A che decide se assegnare il premio giocatore del mese a #Kvaratskhelia o a Osimhen. pic.twitter.com/dWbXNgxqXV — ilaria tufano (@ilaria_tufano) March 30, 2023

Queste le parole dell’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo: «Continua la serie di successi e riconoscimenti per Khvicha Kvaratskhelia, primo calciatore ad essere premiato tre volte nella stessa stagione come migliore del mese. Grazie anche alle prestazioni di marzo l’esterno del Napoli ha raggiunto, al suo primo anno in Italia, la doppia cifra sia nei gol che negli assist. Kvaratskhelia è ormai entrato nel cuore di tutti gli appassionati di calcio per le sue giocate di grande qualità, come la splendida rete realizzata contro l’Atalanta, un autentico gioiello dell’ala georgiana».